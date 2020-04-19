Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu'ndan Demir'e teşekkür ziyareti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu'ndan Demir'e teşekkür ziyareti - Haberler
Mehmet Demir, Diyarbakır, Memur Sen, Nurhak, Güncel

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu'ndan Demir'e teşekkür ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret ederek sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siper ve yurtların tahsisi nedeni ile kendisine teşekkür etti.

19.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:03
Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu'ndan Demir'e teşekkür ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret ederek sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siper ve yurtların tahsisi nedeni ile kendisine teşekkür etti.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, yüz korucuyu siper üretimi ve sağlık çalışanlarına öğrenci yurtlarının tahsis edilmesinden dolayı Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür etti. Memur-Sen İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarına destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ederek, "Sağlık çalışanlarımızın sağlıkları bizler için çok büyük bir önem taşıyor. Onların sağlıklı ortamda çalışması halka hizmet etmelerini çok büyük oranda etkiliyor. Biz de onları yalnız bırakmıyoruz, elimizden geldiğince moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Biran önce korona virüs salgınının ülkemizden en az hasarla yok olması için bizler de sahadayız. Sendika olarak biz de onları her daim önemsiyor ve ziyaret ediyoruz. Bu süreçte yurtta kalan sağlık emekçilerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Ziyaret esnasında oldukça duygulu anlar yaşanıyor. Sağlık İl Müdürümüz ile sürekli görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sendika olarak çalışanlarımız için neler yapabileceğimiz noktasında sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışanlarımız lehine yapılacak olan tüm çalışmalar için her daim hazır beklediğimizi kendilerine de ilettik" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir de her zaman sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarının altını çizerek, desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Demir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ile gençlik merkezlerinde yüz koruyucu siperler üretmeye başladıklarını kaydetti. Demir, "Dünya genelinde etkili olan ve bugüne kadar on binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs bulaşıcı salgın hastalık ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletimizin bütün kurumları bir mücadele ve seferberlik başlatmış durumda. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla, hayatları pahasına bizlere hizmet eden, cansiperane bir şekilde vazifelerini icra eden sağlık çalışanlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı gençlik merkezlerimizde yüz koruyucu siper üretmeye devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde ilk hafta sonunda ürettiğimiz bin maskeyi İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Bakanlığın talimatı ile Diyarbakır'daki bir öğrenci yurdunu 600'e yakın sağlık çalışanlarına tahsis ettik" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Tarkan Hadise Harun Tan Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu'ndan Demir'e teşekkür ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:40:44. #1.14#
title