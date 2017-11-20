Memur alım ilanı THY kabin hostesi son dakika başvuru şartları koşulları nedir?

Hava yolu taşımacılığı konusunda Türkiye başta olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinde lider konumda olan ve giderek büyüme oranını artıran Türk Hava Yolları açık pozisyonları için sıklıkla memur ve personel alımı gerçekleştirmeye devam ediyor. THY tarafından kabin hostes memur alım ilanı yayınlandı. Binlerce aday THY hostes alım ilanına başvurmak istiyor. Peki başvuru şartları neler THY kabin memuru olmak için ne yapmak gerekiyor?

Dünyada en fazla ülkeye uçan ve üst üste 6 kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçilen THY kabin memuru almak için ilan yayınlandı. THY yayınladığı ilanda, "Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bay ve bayan çalışma arkadaşları arıyoruz" ifadelerine yer verdi.

THY KABİN MEMURU OLMAK ŞARTLARI NELER?

THY ilanına başvurmak isteyen adaylar için şartlar şu şekilde: *T.C. vatandaşı olmak *01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak *En az önlisans/meslek yüksekokulu mezunu olmak *İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.) *Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak *Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (En az Kasım 2018 tarihine kadar tecilli olmak)

BOY KİLO ORANINA DİKKAT EDİLİYOR

*Bayanlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)* Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.), *THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak, *Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

THY'DE KABİN MEMURU OLMANIN SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLARI NELER?

Bayanlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.),

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

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