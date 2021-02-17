Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı gerçekleşecek. Peki, Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MEMPHIS GRIZZLIES - NO PELICANS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı, Memphis'da FedEx Forum'da oynanacak. Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı, Bilyoner TV,S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, D-Smart 78, Tivibu 73, Vodafone TV 11, Turkcell TV+ 77, Kablo TV 240 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

MEMPHIS GRIZZLIES - NO PELICANS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 17 Şubat Çarşamba günü oynanacak Memphis Grizzlies - NO Pelicans maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.