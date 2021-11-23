Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Serdar Karaağaç, yeni yönetimini tanıttı ve ilçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaağaç, Çıldır Mahallesi'nde bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlk kez siyaseti Memleket Partisi'nde yaptığını aktaran Karaağaç, yeni yönetim olarak ilçede ziyaretler yaptıklarını ifade etti.

Marmaris otogarında yolcuları ve esnafın mağdur edildiğini ve Büyükşehir Belediyesinin acilen düzenleme yapması gerektiğini belirten Karaağaç, "Yol üstü otopark uygulaması vatandaşlarımızı canından bezdirdi. İlçenin büyük bir otopark sorunu var. Cadde ve sokakların yol kalitesi çok bozuk. Salgın döneminde bu yollar yapılabilirdi. Yat limanının hali harap. Parke taşları kırık ve rezil durumda. Yıllardır da bu sorun çözülmedi. Marmaris'in en prestijli noktasının bir an önce düzeltilmeli." dedi.

Köylerin yıllardır İmar planı çözülemediğine değinen Karaağaç, "Tapulu araziler var köylerimizde. Ancak imar planı yok. Bütün siyasi partiler bir araya gelip bu sorunu çözmeli. Merkezi hükümet ve belediye sorunu çözmek için neyi bekliyor. En büyük mahallemiz Armutalan'da 2 yıldır imar planı yok. Bu sorunun çözülmesi için neyi bekliyorsunuz." diye konuştu.

Partilerinin ilkeleri olduğunu ve Marmaris yaşayanlarını partilerine beklediklerini kaydeden Karaağaç, gündem değerlendirmelerinin ardından yönetim kurulu üyelerini tanıttı.