Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da vatandaşları selamladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik, beyin ve zihin olarak hazırız." dedi.

Parti otobüsüyle Yalova'da şehir turu atarak vatandaşları selamlayan İnce, Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Otobüs turu sırasında gördüğü ilgiden memnun kaldığını belirten İnce, şöyle konuştu:

"19 yıldır AK Parti'ye oy verip bugün memleketin gidişatından kaygı duyan, beğenmeyen ama başka partilere de eli gitmeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum.: Memleket Partisi tam size göre, buyurun gelin. AK Parti'ye oy vermeyip, CHP'yi beğenmeyip 'Ne yapayım CHP'den başka yere oy veremiyorum' deyip kerhen CHP'ye oy verenlere sesleniyorum: Artık bir seçeneğiniz var. Memleket Partisi tam size göre. CHP'yi beğenmeyip 'Ne yapalım İYİ Parti'ye verelim bari' diyenlere sesleniyorum: Muharrem İnce'nin, Memleket Partisinin yanı, size çok yakışır. MHP'ye oy veren ülkücülere sesleniyorum: AK Parti'nin peşine takılmaktan hoşlanmıyorsanız, yerli bir adam arıyorsanız, Muharrem İnce, Memleket Partisi burada, siz de buyurun, diyorum. Terörle arasına mesafe koyup, geçmişte HDP'ye oy verip 'Bunlar bir arpa boyu büyümezler, Türkiye partisi olmak diye bir dertleri yok' diyorsanız, Memleket Partisi tam size göre. Onları da Memleket Partisine bekliyorum. Mevcut siyasi partileri beğenmeyip sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleket Partisi tam size göre, diyorum."

İnce, bir gazetecinin, erken seçim beklentisi olup olmadığına ilişkin sorusuna karşılık, muhalefette yer aldıklarını dile getirerek, "Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik, beyin ve zihin olarak hazırız. Parlamentoda var olan partilere sesleniyorum: Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçimin 2022'nin martından sonra her an olabileceğini öngörüyorum. Bu benim düşüncem." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız