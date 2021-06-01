Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da vatandaşları selamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da vatandaşları selamladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da vatandaşları selamladı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik, beyin ve zihin olarak hazırız." dedi.

Parti otobüsüyle Yalova'da şehir turu atarak vatandaşları selamlayan İnce, Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Otobüs turu sırasında gördüğü ilgiden memnun kaldığını belirten İnce, şöyle konuştu:

"19 yıldır AK Parti'ye oy verip bugün memleketin gidişatından kaygı duyan, beğenmeyen ama başka partilere de eli gitmeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum.: Memleket Partisi tam size göre, buyurun gelin. AK Parti'ye oy vermeyip, CHP'yi beğenmeyip 'Ne yapayım CHP'den başka yere oy veremiyorum' deyip kerhen CHP'ye oy verenlere sesleniyorum: Artık bir seçeneğiniz var. Memleket Partisi tam size göre. CHP'yi beğenmeyip 'Ne yapalım İYİ Parti'ye verelim bari' diyenlere sesleniyorum: Muharrem İnce'nin, Memleket Partisinin yanı, size çok yakışır. MHP'ye oy veren ülkücülere sesleniyorum: AK Parti'nin peşine takılmaktan hoşlanmıyorsanız, yerli bir adam arıyorsanız, Muharrem İnce, Memleket Partisi burada, siz de buyurun, diyorum. Terörle arasına mesafe koyup, geçmişte HDP'ye oy verip 'Bunlar bir arpa boyu büyümezler, Türkiye partisi olmak diye bir dertleri yok' diyorsanız, Memleket Partisi tam size göre. Onları da Memleket Partisine bekliyorum. Mevcut siyasi partileri beğenmeyip sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleket Partisi tam size göre, diyorum."

İnce, bir gazetecinin, erken seçim beklentisi olup olmadığına ilişkin sorusuna karşılık, muhalefette yer aldıklarını dile getirerek, "Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik, beyin ve zihin olarak hazırız. Parlamentoda var olan partilere sesleniyorum: Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçimin 2022'nin martından sonra her an olabileceğini öngörüyorum. Bu benim düşüncem." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar
Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Ergin Ataman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da vatandaşları selamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 21:43:19. #1.14#

title