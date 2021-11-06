Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İYİ Partili Türkkan'ın sözlerini değerlendirdi Açıklaması

BİNGÖL (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan'ın Bingöl'de şehit yakınına yönelik sözleriyle ilgili, "Yanlış olmuş. Sabah Lütfü Türkkan'ın özür videosunu da izledim. Yapılan iş yanlış olmuş. Olmamalı." dedi.

İnce, Tokat'ın Niksar ilçesinde ziyaret ettiği esnaflarla bir süre sohbet etti. Daha sonra partisinin İlçe Başkanlığının açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, İlçe Başkanlığının hayırlı olmasını diledi.

Gelecek seçimlerde Memleket Partisi'nin yüzde 50+1 ile birinci parti çıkacağına inandığını belirten İnce, Türkiye'nin birinci partisi olacaklarını söyledi.

İnce, bir gazetecinin, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki sözlerini nasıl değerlendirdiğine yönelik sorusu üzerine, "Yanlış olmuş. Sabah Lütfü Türkkan'ın özür videosunu da izledim. Yapılan iş yanlış olmuş. Olmamalı. Özür de dilemiş." diye konuştu.

Daha sonra parti binasının açılış kurdelesini çocuklara kestiren İnce, ardından Malatya'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.