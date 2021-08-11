Memleket Partisi Denizli İl Başkanı Yılmaz İçen istifa etti

Memleket Partisi Denizli İl Başkanı Yılmaz İçen, 8 yönetim kurulu üyesi ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Denizli İl Başkanı Yılmaz İçen, 8 yönetim kurulu üyesi ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İçen, yaptığı açıklamada, genel merkezle yönetimsel ayrılıklarından dolayı görevlerini bıraktıklarını belirtti. Genel merkezin bu tavrıyla görevlerini yürütmelerinin mümkün olmadığını aktaran İçen, şöyle devam etti:

"Genel başkanımızın Acıpayam programından benim maalesef haberim yoktu. O zaman zaten ipler kopmaya başladı. Acıpayam'daki program bizim burada daha görkemli yapacağımız açılışı gölgeledi. Bir ilçe divan başkanı genel sekreter yardımcısını arayıp oradan divan başkanı istiyorsa, bundan il başkanının haberi olmuyorsa burada il başkanlığı yapamazsınız. Biz yönetmeyi biliriz, hiyerarşiyi biliriz. Belki genel merkezdeki arkadaşlarımız Denizli'de farklı bir yapı oluşturmaya çalışıyor olabilirler, kendi siyasi iddiaları için bir adım atmış olabilirler ama bu partide bir paralel yapı oluşturdu. Biz böyle yola çıkmadık."

Bazı sıkıntıları Genel Başkanları ile paylaşmak istediğini ancak kendisine ulaşamadığını ifade eden İçen, "Benim Genel Başkanım bana dönmüyor. Şimdi bir il başkanını siz buraya tayin ettiyseniz ve bu kişi sizden yardım istiyorsa genel başkan dönmek zorundadır. Eğer dönmüyorsa babam da olsa o insanla yol yürümem. Tabii bu istifamın içinde birçok sebep var. Ama bunlar başlıca sebepler." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz İçen, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı'yla birlikte hareket edilmesine karşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesela geçenlerde Merkezefendi Belediyesinde bütçe geçti, ret kararı verildi. Siz Cumhur İttifakı ile hareket etme yerine 'arkadaş zaten bu insanların bütçesi kalmadı, toplum yoksullaştı deme gibi bir lüksünüz olmalı. Bunu savunacaksınız elbette sizi biz meclis üyesi gönderiyorsak. Ama sizin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmeniz çok büyük yanlıştır. Biz bunu dillendirdik ama onların ne yaptığını ben anlamadım. Ben hayatım boyunca bu kadar kötü bir yöneticilik yapmadım. Yönetemedim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu