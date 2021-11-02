Memleket Partili Çelebi: "Kurucu partinin, bölücü partiye yakınlaşması doğru değil" - Haberler
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Memleket Partili Çelebi: "Kurucu partinin, bölücü partiye yakınlaşması doğru değil"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
Memleket Partili Çelebi:

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP'nin tezkerede "ret" oyu vermesiyle ilgili açıklamasını, "Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, terör örgütü Pkk'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP'nin tezkerede "ret" oyu vermesiyle ilgili açıklamasını, "Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." diye değerlendirdi.

Çelebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye tezkeresine "evet" oyu verdiklerini anımsattı.

CHP'nin, HDP ile olan ilişkisi nedeniyle Irak ve Suriye tezkeresine "ret" oyu verdiğini kaydeden Çelebi, "Böyle temel bir konuda Millet İttifakı'nın anlaşamaması, ilerideki bir istikrarsızlığa işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Tunceli Ovacık'ta teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun, helikopterin indiği alana ambulansın gelmemesi nedeniyle silah arkadaşlarınca hastaneye taşındığını hatırlatan Çelebi, "Bütün müdahalelere rağmen şehit oluyor. Siz bu güveni askerimize vermeden askerimizin canla başla savaşmasını nasıl sağlayacaksınız?" sorusunu yöneltti. Mehmet Ali Çelebi, askeri hastanelerin yeniden açılmasını istedi.

Bir gazetecinin, "Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'ye tezkerelere 'ret' oyu verdiği için teşekkür etti. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna ise Çelebi, "Karasu'nun, Kandil'in ne dediği bizim için önem arz etmiyor. Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." yanıtını verdi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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