Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı
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Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamlarını sürdüren Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün, çiftinden kötü haber geldi. Çift, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Yaşamını uzun süredir Londra'da devam eden Memet Ali Alabora ile eşi Pınar Öğün boşandı. 2009 yılında evlenen çift, boşandıkları Instagram'dan duyurdu. İkili, selfie yaptığı kareyi kendi hesaplarından yayınlayarak, açıklama yaptı. Çift, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık" diye yazdı. Öğün ayrıca, "Çok mutlu ol aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı - Haberler Magazin
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