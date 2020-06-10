Memede kitle fark edilince yapılması gerekenler
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Memede kitle fark edilince yapılması gerekenler

Meme hastalıklarının en sık görülen bulgularından memedeki kitleler ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Ancak tüm kitleler meme kanseri değildir.

Memede kitle fark edilince yapılması gerekenler
10.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:40

Meme hastalıklarının en sık görülen bulgularından memedeki kitleler ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Ancak tüm kitleler meme kanseri değildir. Özellikle genç yaşlarda iyi huylu birçok hastalık meme kitlesine neden olabilir" dedi.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, meme hastalıklarının en sık görülen bulgularından memedeki kitleler ile ilgili önemli bilgiler verdi. Meme kitleleri, çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişmiş ve çevresindeki meme dokusundan daha sert olarak saptanan yumrular olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yetkin, "Kitlenin büyüklüğü, büyüme hızı, kitlenin büyüklüğünün menstruasyon ile ilişkisi, kitlenin kıvamı, komşu dokular ile ilişkisi en önemli özellikleridir" dedi.

"TÜM KİTLELER MEME KANSERİ DEĞİLDİR"

Meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 70-80'inde çoğu kez ağrısız olan kitleler bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Ancak tüm kitleler meme kanseri değildir. Özellikle genç yaşlarda iyi huylu birçok hastalık meme kitlesine neden olabilir. Bunlar arasında fibroadenomlar, meme kistleri ve mastitler (meme iltihapları ) sayılabilir. Memesinde kitle fark eden kişi heyecana kapılmamalıdır. Önemli olan, meme kitlesi saptayan kişinin gecikmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurmasıdır." ifadelerini kullandı.

Meme kitleleri kötü huylu ve iyi huylu olarak ikiye ayrıldığını kaydeden Prof. Dr. Yetkin, "Kötü huylu meme kitleleri (meme kanserine ait kitleler) genellikle ağrısız, sert, düzensiz sınırlı ve meme içinde zor hareket ettirilen yumrulardır. Meme cildinde portakal kabuğuna benzer ödemli bir görünüme yol açabilirler. Meme cildinde ve meme başında çekintiye neden olabilirler. İlerlemiş durumlarda meme cildinde ülserasyon (yüzeyel yara) görülebilir. Bazen kötü huylu meme kitleleri ile birlikte meme başından kanlı akıntı da görülebilir. Memenin iyi huylu kitlelerinin başında fibroadenomlar gelir. Bunlar düzgün oval şekilli, iyi sınırlı, kauçuk kıvamında hareketli yumrulardır. İyi huylu kitleye yol açan bir diğer hastalık meme kistleridir. Sert, düzgün yüzeyli ve iyi sınırlı yumrulardır. Bazen ağrılı ve hassas olabilirler. Mastitler (meme iltihapları) iyi huylu kitlelere neden olabilirler. Kitleye ağrı ve kızarıklık eşlik edebilir. Laktasyonel (emzirmeye bağlı) mastitde ateş görülebilir. Sert, düzgün yüzeyli ve iyi sınırlı kitlelerdir" diye konuştu.

"ÖNCELİKLE YAPILMASI GEREKEN GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ MAMOGRAFİ VE ULTRASONOGRAFİDİR"

Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, meme kitlesi şikayeti ile başvuran hastada meme ve koltukaltı bölgesinin muayenesi yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kitlenin tanısı için öncelikle yapılması gereken görüntüleme tetkikleri mamografi ve ultrasonografidir. Hangi tetkikin öncelikle yapılacağı hastanın yaşına göre değişiklik gösterir. 35 yaş üzerinde mamografi yapılması önerilirken, 35 yaş altında meme dokusunun dens olması ve mamografinin duyarlığı düşük olduğundan ilk tercih edilecek yöntem ultrasonografi olmalıdır. Bu tetkiklerle tanı konulamaz ise manyetik rezonans görüntüleme (MR) ileri tetkik olarak uygulanmalıdır. Görüntülemeler sonucunda öngörülen tanı, görüntüleme eşliğinde yapılan kalın iğne biopsisi ile kesinleştirilir. Konulan kesin tanıya göre tedavi planlanır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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