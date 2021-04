Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder hakkında şaşırtan gerçek!

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ergüder, hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; 43 yaşındaki güzel oyuncunun Actor Studio'nun ömür boyu üyesi olduğu öğrenildi.

SEVENLERİ BUNU BİLMİYORDU...

Canan Ergüder, Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etmiş.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip olmuş.

Actor Studio'nun üyeleri arasında Robert de Niro, Sean Penn, Jack Nicholson, Tenesse Williams, Kevin Spacey, Julia Roberts ve Marlon Brando gibi dünyaca ünlü isimlerde bulunuyor.

'POZİTİF HİSSEDİYORUM'

Meme kanserine yaklanan Canan Ergüder, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf, ameliyatım sonrası 'Menajerimi Ara' ekibine gönderdiğim kare. Size de aynısını iletiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi..."

Kaynak: Snob Magazin