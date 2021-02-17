Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu hayatı ve biyografisi! Meltem Miraloğlu kaç yaşında, nereli?
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Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu hayatı ve biyografisi! Meltem Miraloğlu kaç yaşında, nereli?

17.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:12
Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu hayatı ve biyografisi! Meltem Miraloğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Meltem Miraloğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Meltem Miraloğlu hakkında merak edilenler. Meltem Miraloğlu hayatı ve biyografisi. Meltem Miraloğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Meltem Miraloğlu merak konusu oldu. İşte Meltem Miraloğlu hakkında merak edilen Meltem Miraloğlu kimdir, Meltem Miraloğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ocak 1987

Kaç yaşında: 34 yaşında

Nereli: Diyarbakır

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Ağustos-Kasım 2017 arasında, yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evliydi. Ekim 2019'da Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi. Kasım 2019'da Miraloğlu, eşinden boşanma kararı aldı. Mart 2020'de, Miraloğlu'nun eşinden boşandığı iddia edildi.

KARİYERİ

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır..

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