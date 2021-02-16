Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia... Eşi evden attı

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizide "Çocuk Gelin" rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizide "Çocuk Gelin" rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

EŞİ EVDEN ATTI

Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun son durumunu böyle anlattı "Green Card almak için 80 yaşındaki adama olta attığını söylemişti. Şimdi çok zor günler geçiriyor. Patrick, onu maalesef evden atmış. Tanıdıkları onu merak ediyor. Türkiye'deki ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Meltem, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda perişan halde görülmüş."

"AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAK TEK DİLEĞİM" DEMİŞTİ

Teklif gelmediği için ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu:

"Kendimi bulmak ic¸in c¸ıktıgˆım bu yolda,kendimi kaybetmemek ve bunca zulme kars¸ı akıl sagˆlıgˆımı korumak tek dilegˆim. (Allah biz genc¸leri,bu¨yu¨klerimizin zu¨lmu¨nden ve de tecavüzünden korusun ) Miralogˆlu"

Kaynak: Hürriyet