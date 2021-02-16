Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia... Eşi evden attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia... Eşi evden attı

16.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:07
Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia... Eşi evden attı

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizide "Çocuk Gelin" rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizide "Çocuk Gelin" rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş,  bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti. 

EŞİ EVDEN ATTI

Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun son durumunu böyle anlattı  "Green Card almak için 80 yaşındaki adama olta attığını söylemişti.  Şimdi  çok zor günler geçiriyor. Patrick, onu maalesef evden atmış. Tanıdıkları onu merak ediyor. Türkiye'deki ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Meltem, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile  sokaklarda perişan halde görülmüş." 

 "AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAK TEK DİLEĞİM" DEMİŞTİ

Teklif gelmediği için ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu:

"Kendimi bulmak ic¸in c¸ıktıgˆım bu yolda,kendimi kaybetmemek ve bunca zulme kars¸ı akıl sagˆlıgˆımı korumak tek dilegˆim. (Allah biz genc¸leri,bu¨yu¨klerimizin zu¨lmu¨nden ve de tecavüzünden korusun ) Miralogˆlu"

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Osman Kavala Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Demet Şener Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia... Eşi evden attı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:22:03. #1.15#
title