Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Sessizliğini bozdu
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Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Sessizliğini bozdu

Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Sessizliğini bozdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick tarafından hortumla dövüldüğü ve bu sırada, 'Vurma hamileyim!' diyerek bağırdı ileri sürülmüştü. Meltem Miraloğlu'ndan hamilelik açıklaması geldi

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Burada 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti.

Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun, son olarak hamileyken eşi tarafından darp edildiği konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Instagram hesabından açıklama yapan Meltem Miraloğlu, "Son kez topluca cevaplıyorum, 'Hamile değilim'. Hiç çocuğum yok" ifadelerini kullandı.

Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Sessizliğini bozdu
Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Sessizliğini bozdu

Kaynak: Snob Magazin

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