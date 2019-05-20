Meltem Cumbul'dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!

Güzel oyuncu Meltem Cumbul Twitter hesabından paylaştığı mesajla gündem oldu. Tekrar edilen İstanbul seçimine Başakşehir futbol takımı üzerinden gönderme yapan Cumbul, "Başakşehir şampiyon olmadığı İçin maç tekrar edilmeyecek değil mi ?" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Meltem Cumbul'un paylaşımını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise beğenmediklerini yorulmalarıyla belli etti. Cumbul'un bir takipçisi mesaja, "Ellerinden gelse kesinle yaparlar." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Komplo teorileriyle yaşamak zor olmalı Meltem hanım." yorumunu yaptı.

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladığı liseden 1987 yılında Ata Koleji'nden mezun oldu. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Meltem Cumbul'un kariyeri; Türkiye Televizyon tarihinin en çok izlenen dizi başarısını kazanmış Yılan Hikayesi'nin de aralarında olduğu altı dizi, Smokey Joe's Cafe, Taming of the Shrew gibi müzikal ve tiyatro oyunları ile Palm Springs, Queens, Ankara ve Antalya Altın Portakal Film festivalleri dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahiptir.

2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, halen mezun olduğu okul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretmektedir.