Meltem Açıkel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Meltem Açıkel kaç yaşında, biyografisi nedir?

Aşçı, TV programcısı ve yazar olan Meltem Açıkel bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Püf noktalarıyla hayatı kolaylaştıran ve pratik tarifleriyle sıkı takipçileri bulunan Meltem Açıkel'in bugünkü programda ilk kez açıklayacağı özel tarifleri kaçırmayın. Bunula birlikte Meltem Açıkel bugünkü programda mutfakta temizliğin püf noktalarına değinecek. Peki, Meltem Açıkel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Meltem