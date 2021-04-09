Meltem Açıkel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Meltem Açıkel kaç yaşında, biyografisi nedir?
Aşçı, TV programcısı ve yazar olan Meltem Açıkel bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Püf noktalarıyla hayatı kolaylaştıran ve pratik tarifleriyle sıkı takipçileri bulunan Meltem Açıkel'in bugünkü programda ilk kez açıklayacağı özel tarifleri kaçırmayın. Bunula birlikte Meltem Açıkel bugünkü programda mutfakta temizliğin püf noktalarına değinecek. Peki, Meltem Açıkel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Meltem
Aşçı, TV programcısı ve yazar olan Meltem Açıkel bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Püf noktalarıyla hayatı kolaylaştıran ve pratik tarifleriyle sıkı takipçileri bulunan Meltem Açıkel'in bugünkü programda ilk kez açıklayacağı özel tarifleri kaçırmayın. Bunula birlikte Meltem Açıkel bugünkü programda mutfakta temizliğin püf noktalarına değinecek. Peki, Meltem Açıkel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Meltem Açıkel kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MELTEM AÇIKEL KİMDİR?
Meltem Açıkel 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş aşçı, TV programcısı ve yazardır.
Eğitimi
- İlk ve ortaokulu Emirgan'da tamamlamıştır. Liseyi ise Moda Kız Meslek Lisesi'nde okumuştur.
- Sonrasında Takı Tasarımı ve Mutfak Sanatları eğitimi aldı. Bunula birlikte çeşitli mutfak atölyelerinde işletmeci ve eğitmen olarak görevde bulundu.
2000 yılından sonra mutfak atölyesi ile birlikte takı tasarımı atölyesi de kurdu.
2004 yılı ile birlikte televizyon kanallarında yemek programları yaptı.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kadınlarımızın iş ve meslek sahibi edindirilmesi konulu projede mutfak eğitmenliği yaptı.
Kanal7 de İkbal Gürpınar'ın programında ve sonrasında Zahide Yetiş programında yemek yaptı.
"Meltem'den Mutlu Tarifler" adında bir kitap çıkarmıştır. Bu kitabın sesli versiyonunu görme engelli bireyler için çıkartmıştır.
Meltem Açıkel, Eylül 2014'ten beri TRT 1 'de hafta içi her gün yayınlanan "Ana Ocağı" adlı programda yarışmacılara anne görevinde bulunmuştur.
Katıldığı TV Programları
- Melek Baykal- Star TV
- İclal Aydın ile Hayat Güzeldir- Show TV
- Ana Ocağı- TRT1
- Nilgün Belgün ile Yeni Bir Gün- Fox TV
- Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler- Show TV
- Zahide ile Yetiş Hayata- Atv
Kitapları
2013- Meltem'den Mutlu Tarifler