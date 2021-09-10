Melodi Elbirliler kimdir? Melodi Elbirliler kaç yaşında, mesleği ne?

Şef Arda Türkmen'in geçtiğimiz aylarda evlilik teklifinde bulunduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Elbirliler'in inanılmaz bir değişim yaşadığı görüldü. Peki, Melodi Elbirliler kimdir? Melodi Elbirliler kaç yaşında, mesleği ne?

Arda Türkmen, geçtiğimiz aylarda hayatını Melodi Elbirlililer ile birleştirmeye karar vermişti. Türkmen, bu düşüncesini de Elbirliler'e açmış ve olumlu yanıt almıştı. Mutlu çiftin evlilik hazırlıkları tam gaz sürerken, Elbirliler'in estetik yaptırmadan önceki fotoğrafları gündem oldu. Peki, Melodi Elbirliler kimdir? Melodi Elbirliler, nereli? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler , Akrep burcudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir.