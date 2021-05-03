Melisa Döngel yeni aşkını sosyal medyadan ilan etti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan 21 yaşındaki Melisa Döngel, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Adı birçok kişiyle anılan oyuncu, yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaşarak tüm iddialara son noktayı koymuş oldu.

Bir dönem adı Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel, sessizliğini bozdu.

AŞKI OTELLER ZİNCİRİNİN VELİAHTINDA BULDU

Döngel, Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 21 yaşındaki Melisa Döngel, paylaşımı ile adeta kural bozdu.

Paylaşımı ile hakkında çıkan iddiaları da yalanlamış olan oyuncuya, takipçileri, 'Mutluluklar' şeklinde yorumlar yaptı.

ALTI YIL ÖNCE EVLİLİKTEN DÖNDÜ

Melisa Döngel'in yeni sevgilisi Deniz Şahin'in altı yıl önce evlilikten döndüğü öğrenildi. Club Mega Saray'ın da sahibi Şahin'in altı yıl önce Doç. Dr. Dilek Durak ile eşi Focus Klinik Sahibi Diş Dr. İsmail Durak'ın Bloger kızı Tuğçe Durak'la nişanlandı.

Bir dergiye sayfalarca haber olan nişan törenindeki mutlu fotoğraflar, mazide kaldı. Şahin ve Durak'ın nişanındaki alyansları Şahin'in Kemal Şahin takmıştı.