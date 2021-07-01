Melisa Döngel sevgilisi Deniz Şahin'le Bodrum'da: Sen bunu hak ettin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melisa Döngel sevgilisi Deniz Şahin'le Bodrum'da: Sen bunu hak ettin

Melisa Döngel sevgilisi Deniz Şahin'le Bodrum'da: Sen bunu hak ettin
Hürriyet - Haberler | Magazin

SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİİş insanı Deniz Şahin'le aşk yaşadığını mayıs ayında Instagram paylaşımıyla duyuran Melisa Döngel, sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİ

İş insanı Deniz Şahin'le aşk yaşadığını mayıs ayında Instagram paylaşımıyla duyuran Melisa Döngel, sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi. İkili, önceki gün Gümüşlük'teki Sirene Otel'de objektife yansıdı. Otel bünyesindeki bir villayı kiralayan sevgililer, gün boyunca havuz başında vakit geçirdi.

İNTİKAMINI ALDI

Spor yaparken bileği incinen Melisa Döngel, sargılı koluyla plaj kıyafetini çıkarmakta hayli zorlandı. Güzel oyuncu, sevgilisinden de beklediği yardımı alamadı. Biraz uğraşla elbiseyi çıkarmayı başaran Döngel, sevgilisinden intikamını onu havuza iterek aldı. 

Deniz Şahin'i havuza ittikten sonra kendisi de suya giren Melisa Döngel, sargıları ıslanmasın diye sağ kolu havada yüzdü.

Kaynak: Hürriyet

Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya, kötü yorumlara ateş püskürdü: Hemcinslerimin yapması üzücü
Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya, kötü yorumlara ateş püskürdü: Hemcinslerimin yapması üzücü
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum
Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi
Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Diego Costa Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melisa Döngel sevgilisi Deniz Şahin'le Bodrum'da: Sen bunu hak ettin - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 08:20:34. #1.15#

title