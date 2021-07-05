Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melisa Döngel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melisa Döngel hakkında merak edilenler. Melisa Döngel hayatı ve biyografisi. Melisa Döngel kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melisa Döngel merak konusu oldu. İşte Melisa Döngel hakkında merak edilen Melisa Döngel kimdir, Melisa Döngel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. Hilal Saraldan kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.