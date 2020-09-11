Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
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Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melisa Döngel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melisa Döngel hakkında merak edilenler. Melisa Döngel hayatı ve biyografisi. Melisa Döngel kimdir?

Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
11.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:11

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melisa Döngel merak konusu oldu. İşte Melisa Döngel hakkında merak edilen Melisa Döngel kimdir, Melisa Döngel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ekim 1999

Kaç yaşında: 20yaşında

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Elif dizisi ile yaşadı. 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermektedir.

Televizyon dizileri

2014 Elif/ Süreyya

2016 Arka Sokaklar/ Nil

Hangimiz Sevmedik/ Sevtap

2018 Bizim Hikaye/ Deniz Çelik

2019 Aşk Ağlatır/ Cemre Balaban

2020 Sen Çal Kapımı/ Ceren Başar

Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?

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