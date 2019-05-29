Melis Sütşurup'la aşk yaşayan Mustafa Sandal, esmer bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi

Emina Jahovic ile evliliğini tek celsede sonlandıran Mustafa Sandal, kısa bir süre önce kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzel Melis Sütşurup'la aşk yaşamaya başladı ve birlikte Fransa'ya tatile çıktı. Sandal'ın Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktığı iddia edildi.

ESMER GÜZELLE SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİ

Yakın dostu Fethi Kamışlı ile Fransa'da kalan popçu, soluğu Baoli Cannes adlı mekanda aldı. İstanbul'dan 2 bin 300 kilometre uzakta gece hayatına çıkan Sandal, çılgın partileriyle ünlü mekanda esmer bir güzelle yakınlaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti artıran ikili, hatta bir ara dudak dudağa öpüştüğü de öne sürüldü. Kimselere yakalanma korkusu olmadan esmer güzelle sarmaş dolaş eğlenen ünlü popçu takipçilerinin azizliğine uğradı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Mustafa Sandal, partideki kendisini tanıyan bir Türk hayranının objektifinden kurtulamadı. Popçunun ihaneti de böylece sosyal medyaya yansıdı. Aldatıldığını öğrenen Sütşurup ise henüz bir açıklama yapmadı.

İLİŞKİSİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Sosyetik güzel, eski evliliğinden olan oğlunu da alıp Antalya'ya moral tatiline gitti. Sandal'ın telefonlarına çıkmadığı öğrenilen Sütşurup'un şu sıralar ilişkisini gözden geçirdiği konuşulanlar arasında.