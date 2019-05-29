Melis Sütşurup'la aşk yaşayan Mustafa Sandal, esmer bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi
Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal, Cannes'da esmer bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi.
Emina Jahovic ile evliliğini tek celsede sonlandıran Mustafa Sandal, kısa bir süre önce kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzel Melis Sütşurup'la aşk yaşamaya başladı ve birlikte Fransa'ya tatile çıktı. Sandal'ın Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktığı iddia edildi.
ESMER GÜZELLE SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİ
Yakın dostu Fethi Kamışlı ile Fransa'da kalan popçu, soluğu Baoli Cannes adlı mekanda aldı. İstanbul'dan 2 bin 300 kilometre uzakta gece hayatına çıkan Sandal, çılgın partileriyle ünlü mekanda esmer bir güzelle yakınlaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti artıran ikili, hatta bir ara dudak dudağa öpüştüğü de öne sürüldü. Kimselere yakalanma korkusu olmadan esmer güzelle sarmaş dolaş eğlenen ünlü popçu takipçilerinin azizliğine uğradı.
SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Mustafa Sandal, partideki kendisini tanıyan bir Türk hayranının objektifinden kurtulamadı. Popçunun ihaneti de böylece sosyal medyaya yansıdı. Aldatıldığını öğrenen Sütşurup ise henüz bir açıklama yapmadı.
İLİŞKİSİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR
Sosyetik güzel, eski evliliğinden olan oğlunu da alıp Antalya'ya moral tatiline gitti. Sandal'ın telefonlarına çıkmadığı öğrenilen Sütşurup'un şu sıralar ilişkisini gözden geçirdiği konuşulanlar arasında.
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BU DURUM ALELEN ZİNA DEĞİL Mİ, ÖVÜNÜLECEK ŞEYLERMİŞ GİBİ YAZIYORSUNUZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sarışının adı esmerin tadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu türkücülerin işi sadece ovardalık,bunların ana babası bunlara bir gram iman ögretmediginden,ahirette gidecek bir yerleri yoktur.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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süt şurup derken demekki canı şimdide kaymak çekmiş ne var bunda parayla deal miCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu dünya şimdilik size güzel bakalım öbür tarafta napçanız sözde ünlülerCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır