Melis Sezen, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı
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Melis Sezen, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı

21.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:04
Melis Sezen, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı

Ünlü oyuncu Melis Sezen, şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. Sezen paylaşımında, "Bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok" ifadelerini kullandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde "Derin" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melis Sezen'in, şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Melis Sezen, söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Başarılı oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Melis Sezen, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:04:27. #1.14#
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