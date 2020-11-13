Melis Özcan kimdir? Sorgu Sual sunucusu Melis Özcan kaç yaşındadır?
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Melis Özcan kimdir? Sorgu Sual sunucusu Melis Özcan kaç yaşındadır?

13.11.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:04
Melis Özcan kimdir? Sorgu Sual sunucusu Melis Özcan kaç yaşındadır?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve oldukça popüler olan Sorgu Sual programında yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşmeye devam ediyor. Sordukları sorular ve aldıkları cevaplarla gündeme oturan Sorgu Sual programı sunucuları Melis Özcan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Melis Özcan CNN kimdir?

Türkiye çapında bir üne sahip olan, kamuya mal olmuş kişilere yönlendirilen sorular kadar cevapların da olay olduğu CNN Türk ekranlarında yayınlanan Sorgu Sual programının sunucuları oldukça merak ediliyor. Sorgu Sual programını Merve Şahin ve Melis Özcan sunuyor. Peki, Melis Özcankimdir?

MELİS ÖZCAN KİMDİR?

Melis Özcan gazetecilik kökenli bir isimdir. Özcan uzun süredir CNN Türk kanalında çeşitli haberler imza atıyor.

Melis Özcan, Sorgu Sual programı ile ilk defa sunuculuk yapıyor.

Muhabir ve gazeteci Melis Özcan yapmış olduğu haberleri ile başarılı bir gazeteci profili çizmektedir.

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