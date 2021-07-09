MELİKGAZİ'DEN YİNE YENİ BİR OKUL TEMELİ DAHA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MELİKGAZİ'DEN YİNE YENİ BİR OKUL TEMELİ DAHA

MELİKGAZİ'DEN YİNE YENİ BİR OKUL TEMELİ DAHA
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçede 14 Tane Okulun Çalışması Devam EdiyorMelikgazi Belediyesi Tavlusun Mahallesinde hayırsever işbirliği ile yapılacak, 12 derslikli Hüseyin-Kadriye Güner İlkokulu'nun temelini attı.

İlçede 14 Tane Okulun Çalışması Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Tavlusun Mahallesinde hayırsever işbirliği ile yapılacak, 12 derslikli Hüseyin-Kadriye Güner İlkokulu'nun temelini attı.

Melikgazi'ye birçok okulu kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şu anda tam 14 tane okulun çalışması devam ediyor. Birçok alanda temeller atıyoruz. Altınoluk'tan, Tavlusun'a kadar çalışmalarımız var. Okullar, camiler, sağlık ocakları gibi Melikgazi'nin ihtiyacını karşılamak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Bu okulda onlardan bir tanesi. Bu okulun ismini de Hüseyin-Kadriye Güner İlkokulu olarak vermiş olacağız. Tavlusun bölgemizde imar çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte arsanın bize geçmesi ile bir okul çalışmasını yapabileceğimize karar verdik. Burada 12 derslikli güzel bir İlkokulu inşallah Tavlusun Mahallemize kazandırıyoruz. Belediyemiz ve hayırseverimiz ile işbirliği içinde bu okulu yapacağız. Saffet Arslan Bey'den Allah razı olsun bu işe vesile oldu. Zaten kendisi Kayseri'nin medar-ı iftarı ve hayırseveri. Bundan sonra da inşallah el ele verip farklı projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Okulun temelini atarak bugün bismillah diyoruz. Yazın sonuna inşallah büyük ölçüde kaba inşaatımızı tamamlayıp gelecek seneye yetiştireceğiz. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Buradan okuyacak gençlerimizin ülkemize Kayserimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Tekrar hayırseverimize, Saffet Abi'ye ve Kadriye Hanım'a teşekkür ediyorum. " dedi.

"Ben Sayın Başkanıma ve Melikgazi Belediyemize eğitimi öncelikli sırayı almış olmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. " diyen Hayırsever İşadamı Saffet Arslan, "Belediyemiz imar uygulamasını yaparak böyle bir arsayı tahsis etmiş alt yapısını oluşturmuş olmasaydı belki bu okul henüz hayata geçmiş olmazdı. Yarınki nesil güzel olacaksa eğitimini iyi vermek lazım. İnşallah burada evlatlarımız güzel yetişir ve yarınki Türkiye'ye katkı sağlarlar. Tavlusun'a hayırlı olsun. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sertab Erener Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Burak Elmas Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MELİKGAZİ'DEN YİNE YENİ BİR OKUL TEMELİ DAHA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 19:19:16. #1.15#

title