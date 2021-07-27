Melikgazi'de 'TSE Gözetim Tetkiki' toplantısı yapıldı
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Melikgazi'de 'TSE Gözetim Tetkiki' toplantısı yapıldı

Melikgazi'de 'TSE Gözetim Tetkiki' toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları, Melikgazi Belediyesi'nde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları, Melikgazi Belediyesi'nde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler.

Bu tür çalışmaların hizmette verimliliği ve etkinliği artırdığını söyleyen Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, "Belediyemizde TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. TSE tarafından yıllık yapılan tetkik toplantısını bugün birim müdürlerimiz ile yapıyoruz. TSE belediyemizdeki uygulamaları yılda bir kez yerinde inceliyor. Her çalışmamızı sistematik, düzenli ve sıralı olarak kayıt, takip ve değerlendirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tarafsız bir göz olarak yapılan uygulamalardaki eksiklikleri minör ve majör olarak belirliyor. Minor eksiklikler tespit edilerek bir sonraki yılda gideriliyor. Major eksiklikler varsa da bunun acilen giderilmesi isteniyor. Uygulama ve çalışmalarımız bir standartta olup özellikle iç ve dış denetime açık, şeffaf ve her şeyimiz kayıt altındadır. TSE tarafsız olarak bu belirlemeleri yapıyor, buda bizim hizmet kalitemizi artırıyor. Kurumlaşmak için iş ile işlemlerin hep bir standart ve uyum içinde olması çok önemlidir. Bu çalışmalarından dolayı TSE çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de 'TSE Gözetim Tetkiki' toplantısı yapıldı
Melikgazi'de 'TSE Gözetim Tetkiki' toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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