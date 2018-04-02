Melikgazi'de Taşkın Koruma Kanalı ve Köprü İnşaatları Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sakarya ile Kazım Karabekir Mahallerinde yer alan Güney Kuşaklama Taşkın Koruma Kanalında belediye olarak beton kanal inşa ettiklerini söyledi.

Taha Carım Bulvarını Sakarya Mahallesinden Kazım Karabekir Mahallesi Kuzulca Sokak ile şehir merkezine bağlayan güzergahta taşkın su önleme kanalı ve köprü inşa ederek çevre emniyeti ve yol güvenliğinin sağlanacağını belirten Başkan Büyükkılıç, "İnşa edilen beton kanalın toplam uzunluğu 2.450 metredir. Karşılıklı beton duvar yapılmakta olup her iki tarafı yol olan ulaşım ağı güvenli hale getirilmektedir. Kanal üzerine Taha Carım Bulvarına bağlantı yolu sağlayacak olan yol 50 metre Genişliği ise 6.5 km uzunluğunda olan menfez köprü de inşa edilecektir. Menfez köprü üzerine aynı zamanda 20 metre çapında kavşak yapılacak ve trafik seri ve güvenli hale getirilecektir. Köprü Kanal boyunca ayrıca demir korkuluklar yapılacak ve çevre güvenliği sağlanacaktır" dedi.

Erciyes Dağından eriyen kar sularının oluşturabileceği sel taşkınlarına karşın koruma altına alınan kanalların önceden şehir merkezinde tehlikeli ve sağlıksız birer ortam oluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu kanalların beton duvar ile güvenli haline getirildiğini, bakım, onarım ve temizlik gibi çalışmaların düzenli yapıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ