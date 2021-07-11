Melikgazi'de 'Srebrenitsa Katliamı' sergisi

Melikgazi Belediyesi ve UID Uluslararası Demokratlar Birliği işbirliği ile Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması ve unutturulması amacıyla soykırımın 26. yıl dönümünde "Srebrenitsa" konulu sergi düzenledi.

Melikgazi Belediyesi ve UID Uluslararası Demokratlar Birliği işbirliği ile Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması ve unutturulması amacıyla soykırımın 26. yıl dönümünde "Srebrenitsa" konulu sergi düzenledi.

Srebranitsa Katliamı'nı yaşayan fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in kadrajından karelerin yer aldığı sergi hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "UID Uluslararası Demokratlar Birliği işbirliği ile Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde bu anlamlı sergiyi düzenledik. Müslüman coğrafyalardaki zulümlerin bitmesi, gözyaşının silinmesi en büyük dileğimiz. Sanat da zulmü duyurmanın ve durdurmanın bir yoludur. Bizde bu kapsamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Sergimizde fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in 46 fotoğrafı var. Binlerce Müslüman kardeşimiz katledildi. Bosna soykırımında bebek, kadın, yaşlı demeden katledilen 8 bin 372 masum Bosnalı kardeşimizi, katliamın 26'ncı yılında rahmetle anıyoruz. 11 Temmuz 1995, unutulmaz bir acıya sebep olan tarihtir. Binlerce Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Katliamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliamdır. Dünyanın gözleri önünde hunharca katledilen 8 bin 372 Bosnalı kardeşimi tekrardan rahmet ve dualarla anıyorum. Sergiyi düzenlememize vesile olan Emine Şeçeroviç Kaşlı hanımefendiye ve fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'e teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı