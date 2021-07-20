Melikgazi'de 22 kapalı pazar yerinde kurban kesimi yapılacak
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Melikgazi'de 22 kapalı pazar yerinde kurban kesimi yapılacak

Melikgazi'de 22 kapalı pazar yerinde kurban kesimi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2 bölgede kurbanlık hayvan satış yeri bulunan Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı için kurban kesim yerlerini belirledi.

2 bölgede kurbanlık hayvan satış yeri bulunan Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı için kurban kesim yerlerini belirledi. Bu kapsamda 22 kapalı pazar yerinde kesim yapılabilecek.

Melikgazi Belediyesi, kurban satış ve kesim alanında tüm tedbirlerini aldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Kurban Bayramı'nı daha yaşıyoruz. Kurban Bayramı kapsamında vatandaşlarımız, Mimarsinan ve Karacaoğlu Mahallesinde bulunan kurban satış yerlerinde kurban kesimi yapacağı gibi ayrıca Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan OSB Arkası, Hacı Arif Bey Caddesi Üzerine Kurulacak Olan Satış Alanına Kurulacak Kesim Yerleri, Karacaoğlu Mahallesi Ahmet Hilmi Güçlü Caddesi Üzerindeki Satış Alanında Bulunan Kesim Yeri, Tavlusun Kapalı Pazar Yeri, Yıldırım Beyazıt Kapalı Pazar Yeri, Hisarcık Kapalı Pazar Yeri, Esenyurt Kapalı Pazar Yeri, Osmanlı Kapalı Pazar Yeri, Danişmentgazi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Demokrasi Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Demokrasi Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Hacı Mahmut-Ayşe Bozkurt Camii Yanı, Altınoluk Kapalı Pazar Yeri, Yeniköy Kapalı Pazar Yeri, Hürriyet Kapalı Pazar Yeri, Keykubat Kapalı Pazar Yeri, Belsin Kapalı Pazar Yeri, Anbar Kapalı Pazar Yeri, Tınaztepe Kapalı Pazar Yeri, Kıranardı Kapalı Pazar Yeri, Ağırnas Kapalı Pazar Yeri, İldem Kapalı Pazar Yeri, KAYKOP-Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Mimsin Kapalı Pazar Yeri, Gökkent Kapalı Pazar Yerinde de kesim yapacaklar. Uygun olmayan alanlarda kurban kesimi yapanlara Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri için çalışıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz bayramda da devam edecek. Mimarsinan kesim yerimizde 4 veteriner, diğer kesim yerlerinde birer veteriner görev yapacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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