Melikgazi Belediyesi ekim ayında bir çok proje ve hizmeti hayata geçirdi

Melikgazi Belediyesi, ekim ayında kentsel dönüşüm, okul, sağlık merkezi ve cami gibi yeni projelerin temelinden, yeni yol ve park yapımına kadar birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için birçok hizmeti ve projeyi hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kış gelmeden birçok hizmetin ilçede hayat bulacağını kaydetti:

Ekim ayının Melikgazi açısından bereketli geçtiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mimarsinan OSB yolu, Anafartalar Caddesi, Köşk Caddesi, Erenköy, Keykubat Mahallesi gibi 100'ün üzerinde yerde yeni yol ve kaldırım çalışmaları yaptık. Hava şartları müsaade ettiği sürece kasım ayında da çalışmalarımız ve yatırımlarımız artarak devam edecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemize yeni ve nitelikli sosyal tesisler kazandırarak Demokrasi Mahallesi'nde yapımına başladığımız Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi hızla tamamlanıyor. Kazım Karabekir Mahallesi'nde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız da devam ediyor. Çevresindeki tarihi eserlere ve meydana gölge düşüren Büyükşehir Belediyesi Tarihi Şehir Kütüphanesi'nin yanında yer alan 5 katlı binanın yıkımını yaparak, tarihi siluetin ortaya çıkmasını sağladık. Belsin'de İsa Yusuf Alptekin Parkı'nı yenileyerek, yaz kursları futbol branşında eğitim alan çocuklarımıza turnuva düzenledik. Erenköy Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımına başladığımız Saçmacı Camii'nin temelini, Altınoluk Mahallesi'nde Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi'nin ve Yeşilyurt Mahallesi'nde Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli attık. Ayrıca nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederek Battalgazi Mahallesi'nde yapımına başladığımız 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelini attık. Şehrimizde çalışmalarımız devam ederken ülkemizin de menfaatlerini savunduğumuz Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurul Toplantısı'na katıldım. Toplantıda Türkiye'nin önceliklerini dile getirdim. Hizmet dolu bir ayı geride bıraktık."