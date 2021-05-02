Melike Şahin, New York Times Meydanı'nda

Farklı ülkelerden yüzlerce kadın sanatçının yer verildiği Equal projesinin Türkiye listesinin ilk kapak sanatçısı Melike Şahin oldu.

Farklı ülkelerden yüzlerce kadın sanatçının yer verildiği Equal projesinin Türkiye listesinin ilk kapak sanatçısı Melike Şahin oldu.

Spotify'ın kadın müzisyenlerin seslerini yükseltmek ve her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de var olan eşitsizlikle savaşmak için oluşturduğu Equal projesi yayına alındı. Türkiye listesinin ilk kapak sanatçısı ise Melike Şahin oldu. Şahin'in fotoğrafı New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki reklam panolarında yer aldı.

2017 yılında başladığı solo kariyerinde 'Deli Kan', 'Sevmek Suçsa Suçluyum' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi hitleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve ilk albümü Merhem'i 26 Şubat'ta yayınlanan Şahin; 2011 - 2017 yılları arasında kült saykedelik müzik grubu BaBa ZuLa'nın vokalliğini yaparak grupla birlikte 40'tan fazla ülkede performans sergiledi.

Sanatçının, prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini de üstlendiği Merhem albümünden Uykumun Boynunu Bükme parçasına Equal global listesinde yer verilirken; Equal Türkiye listesinde sözlerinde Mabel Matiz'in de imzası olan Nasır parçası bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı