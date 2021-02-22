Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi! Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melike İpek Yalova, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova hakkında merak edilenler. Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi. Melike İpek Yalova kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melike İpek Yalova merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova hakkında merak edilen Melike İpek Yalova kimdir, Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1984

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,56 m

Melike İpek Yalova Türk oyuncu. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.