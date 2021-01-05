Melik Yiğitel kimdir? Melik Yiğitel kaç yaşında, nereli?

Açık Oturum'a konuk olan ve siyaset gündemine dair yaptığı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Melik Yiğitel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Melik Yiğitel kaç yaşında, nereli? Melik Yiğitel hayatı ve biyografisi! Melik Yiğitel kimdir?

Açık Oturum'a konuk olan ve siyaset gündemine dair yaptığı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Melik Yiğitel izleyicilerin merak konusu oldu.Çarpıcı yorumları ve siyasi tespitleri ile katıldığı tüm programlarda dikkatler çeken Melik Yiğitel hakkında izleyiciler araştırma yapılıyor. Melik Yiğitel kimdir? Melik Yiğitel kaç yaşında, nereli? İşte Melik Yiğitel hayatı ve biyografisi!

MELİK YİĞİTEL KİMDİR?

Melik Yiğitel, 48 yaşındadır. Yiğitel Türk basınında başarılı gazeteciler arasında yer almaktadır. Melik Yiğitel Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon- Sinema bölümünden 1995 yılında mezun olmuştur. Başarılı gazeteci kimliğiyle kısa sürede HBB Televizyonu ile Kanal D'de çalışma fırsatı bulan Yiğitel, daha sonra buralarda muhabir olarak çalışmış, ve daha sonra 2002 yılından 2007 yılına dekTürkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show TV'de haber müdürlüğü görevini yapmıştır.

Bugüne kadar Düşünce Kulübü, Son Baskı, Yeni Türkiye ve Siyaset 24 isimli siyasi tartışma programlarını hazırlayıp sunmuştur. 24 TV Ankara Haber Müdürü, aynı zamanda Kulis programını hazırlayıp sunmuştur.