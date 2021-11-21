Meliha Okur kimdir, nereli, kaç yaşında?

Katıldığı programlarda iktisadi konularda izleyicilere geniş bilgiler veren ve tavsiyelerde bulunan Meliha Okur, usta bir gazeteci olmasının yanı sıra ekonomist ve yazar kimliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Meliha Okur kimdir? sizler için derledik.

MELİHA OKUR KİMDİR?

FOX TV'de Merve Yıldırım'ın sunduğu Benden Söylemesi programına konuk olarak katılan Meliha Okur, ekonomik gündeme dair bilgiler verirken, seyircilerin 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine açıklamada bulundu.

Kendisinin 1961 doğumlu olduğunu belirten ünlü ekonomist, 1999 depreminde saçlarının bir gecede beyazladığını, spor yapıp kendine bakan biri olduğunu söyledi. Yaşının neden bu kadar merak edildiğini anlamadığını söyleyen Okur, "Eğer 50 ve üzeri yasaklanırsa kesinlikle evden çıkmam" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Meliha Okur, 2020 yılı itibariyle 59 yaşındadır.

MELİHA OKUR'UN HAYATI

Meliha Okur, 1961 Ankara'da dünyaya gelmiş, Çocukluk yılları Zonguldak Karadeniz Ereğli'de geçmiştir. Karadeniz Ereğli Lisesi'nin ardından İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan mezun olmuştur.

Mesleki yaşantısına Gökkuşağı isimli siyasi dergide ekonomi haber ciliği ile adım atmıştır. Borsa kurulduğu dönemde Para Dergisi'ni çıkartan ekibin içerisinde yer almıştır. Uzun sure Doğan Grubu'nda çalışmış, Milliyet Gazetesi köşe yazarlığı yapmıştır.

CNN Türk'ün kurulma aşamasında yer alan 10 kişilik ekibin içerisinde olan Meliha Okur CNN Türk ekonomi servisi sunucusu olarak program yapmıştır.

Sabah, Haber Türk, Akşam, ATV, NTV ve Yaban TV gibi kanallarda çalışmış en son FOX Haber de ekonomi servisinin başına geçmiştir. Sabah gazetesinde ekonomi üzerine yazılar yazmıştır.

FOXTv'de Merve Mina Yıldırım ile Benden Söylemesi isimli programın sürekli konuğu olan Meliha Okur, ekonomi yorumları ile mesleğine devam etmektedir.

Türkiye'nin en deneyimli ekonomi gazetecilerinden olan Meliha Okur yazılı ve görsel basında ekonomi alanında pek çok çalışmaya imza atmıştır.

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