Melih Gümüşbıçak: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle isim olur mu? | Dönemce
90'ların unutulmaz programlarından TeleVole'nin efsane sunucusu Melih Gümüşbıçak, Selçuk Bulut'un sunduğu Dönemce'ye konuk oldu.
90'ların unutulmaz programlarından TeleVole'nin efsane sunucusu Melih Gümüşbıçak, Selçuk Bulut'un sunduğu Dönemce'ye konuk oldu. İsmini okumakta güçlük çektiği ünlü isim kimdi? Kerem Tunçeri ile yaşadığı ilginç anı neydi? Hepsi Dönemce'de.
OYNATMA LİSTELERİ
molatik özel | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiHSP_qRXQr8fooyAYJKOcpE
stand - art | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiFAjcldP2H7JZaMSSs5zm-l
iki dakika | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiHonpQW5XHLZaZvU03irznH
Bana göre | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiFPLNn9PASPDNb0ZXi37oeB
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