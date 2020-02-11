Melih Gümüşbıçak: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle isim olur mu? | Dönemce
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Melih Gümüşbıçak: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle isim olur mu? | Dönemce

90'ların unutulmaz programlarından TeleVole'nin efsane sunucusu Melih Gümüşbıçak, Selçuk Bulut'un sunduğu Dönemce'ye konuk oldu.

11.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:46

90'ların unutulmaz programlarından TeleVole'nin efsane sunucusu Melih Gümüşbıçak, Bulut'un sunduğu Dönemce'ye konuk oldu. İsmini okumakta güçlük çektiği ünlü isim kimdi? ile yaşadığı ilginç anı neydi? Hepsi Dönemce'de.

OYNATMA LİSTELERİ

molatik özel | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiHSP_qRXQr8fooyAYJKOcpE

stand - art | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiFAjcldP2H7JZaMSSs5zm-l

iki dakika | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiHonpQW5XHLZaZvU03irznH

Bana göre | https://www.youtube.com/playlist'list=PL0zXr6hXzFiFPLNn9PASPDNb0ZXi37oeB

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Haber Videosu

: Melih Gümüşbıçak: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle isim olur mu? | Dönemce
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