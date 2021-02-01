Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın

Nevşin Mengü yaptığı paylaşımla 'yere serilen Kabe resmi' sonucu gözaltına alınan şahısları savunarak, "İllüstrasyon yapmak niye dalga geçmek oluyor?" ifadesini kullandı. Bu açıklamaya tepki gösteren Melih Gökçek, "İnsanları tahrik edip durma. Sana öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın" dedi.

Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan gösterilerde yere Kabe resmi serildi. Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınarak tutuklandı.

"İLLÜSTRASYON NİYE DALGA GEÇMEK OLUYOR?"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan gazeteci Nevşin Mengü "Kabe kutsal da, Kabe'nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor? Dalga da geçmiyor gençlerin yaptığı illüstrasyon. İçine şahmeran koyup toplumsal cinsiyetin geleneksel değerler içerisindeki varlığını anlatan bir şey aslında. Bu çocuklar sanki inanılmaz bir şey yapmış gibi tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

"SANA ÖYLE BİR İLLÜSTRASYON YAPARIM Kİ ÖMÜR BOYU UNUTAMAZSIN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ise Mengü'nün bu sözlerine tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerinde otur bi kadın. İnsanları tahrik edip durma. Sana öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın" dedi.

"ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, YENİ TROL"

Gökçek'in bu paylaşımına cevap veren Mengü ise "Bu da kendini Cumhurbaşkanı'na gösterme çabasında. Eski belediye başkanı, yeni trol. Yazık" ifadelerini kullandı.