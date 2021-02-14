Melih Gökçek: Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz, neden korktu ki?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini Twitter'dan engellediğini söyleyerek "Beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" ifadesini kullandı.