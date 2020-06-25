Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanarak, Ankapark iddiaları yüzünden Mansur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü programına telefonla bağlanarak Ankapark ile ilgili çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MANSUR YAVAŞ'A SORDUM: BEN KAÇ PARA SARF ETTİM?"

Melih Gökçek yaptığı açıklamada "Ankapark meselesi pek çok TV'de gündeme geldi. Tek taraflı veriliyor. Mansur Yavaş hiçbir iş yapmazken mükemmel bir algı yönetimi yapıyor. Külliyen yalan. 4 sefer yazılı olarak Mansur Yavaş'a sormuşum. 'Arkadaş kaç para sarf ettim ben?' Dinozorlara tanesine 8 milyon TL verdiğimi iddia ediyorsunuz. Bunun gerçeğine bakacak olursak 2 tane ihale yaptım. İhalelerintoplamları 8 milyon civarında fakat müteahhit zamanında getirmediği için 2 milyon TLceza kesildi.Bizim yapmış olduğumuz masraf 1 milyar 350 milyondur, 400 milyon dolar civarında bir paraya tekabül eder.Dinozorun tuttuğu miktar binde 4, Saygı Bey'de dahil olmak üzere dinozorlarla yatıyorlar kalkıyorlar.

"PARK HURDAYA DÖNMEDİ"

Bu dinozor parkı dünyadaki kapalı en büyük park. Park hurdaya dönmedi külliyen yalan. Oranın 3-4 yerinde hurda tarzından bir yer görüntülendi. Ankapark'ın yapım esnasında deposu vardır. Gitmiş o deponun içerisinden dinozor başı almış. 2 tane oyuncağı yan yatırmış, kendisi yapmış çekmiş araçlar helak oldu demişler. Oradaki gazeteci arkadaşlar kabul ediyorsa pazartesi o parkı gezelim" dedi.

"MANSUR YAVAŞ HAKKINDA 8 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

İstifa ettikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Tuna'nın da Mansur Yavaş gibi Ankapark'a karşı olduğunu dile getiren Gökçek, "Geldiği andan itibaren ters davranmaya başladı. Burayı biz açtığımız zaman 50 milyon dolar Avrupa'ya Kuzey ülkelerine Arap ülkelerine reklam vereceğiz ve bu sayede Ankara tanınmış olacak dedik.Özellikle otopark yaptım güneş enerjisi alıyor. Bu sayede Ankapark'ın bütün enerji ihtiyacı karşılanacak. Arkasından sırf orası yaşamasın diye. 3 defa ihaleye çıktı. Mustafa Tuna da yaptı Mansur Yavaş da. Belediye yardımcı olacak. Reklamına yardımcı olacak. Belediyenin gayesi oranın yaşaması değil oranın ölmesi. Mansur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.