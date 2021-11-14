Melih Gökçek'in acı kaybı! Kayınvalidesi 107 yaşında hayata gözlerini yumdu

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, kayınvalidesini kaybetti. Acı haberi Twitter'dan veren Gökçek, eşi Nevin Gökçek'in ricasını aktardı.

"İYİLİK MELEĞİYDİ"

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kayınvalidem, ikinci anam, melek gibi kadın 107 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Mekân'ı cennet olsun. Fatma Anamıza, Peygamberimize (S.A.V) komşu olsun inşallah. Akçakoca bir meleğini, bir iyilik abidesini kaybetti. İffet abidesiydi, gönüllerin sultanıydı. Nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

EŞİ NEVİN GÖKÇEK'İN İSTEĞİNİ DE SÖYLEDİ

Gökçek, "Arayan, mesaj çeken, tweet atarak başsağlığı dileyen tüm dostlara ailecek şükranlarımızı sunuyoruz. Nevin, bizi seven tüm dostlarımızdan annesinin ruhuna 1000'er Kelime-i tevhid rica eder." dedi.

Servet Uzun https://www.linkedin.com/in/servet-uzun-057b1118b/ Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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