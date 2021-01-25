Melih Gökçek GSS primleri üzerinden Yavaş'ı hedef alıp bazı AK Partililere tepki gösterdi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılanların genel sağlık sigortası primlerini yeni kararname çıkana kadar ödeyeceklerini duyurdu. Yavaş'ın bu açıklamasından 2 gün sonra yeni genelge çıkarken, Melih Gökçek bu duruma, Yavaş'ın algı yarattığını söyleyerek tepki gösterdi ve bazı AK Partililerin Yavaş'a bilgi sızdırdığını öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş geçen gün yaptığı açıklamada, "Seçimden önce EYT'li hemşerilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız" dedi.

YAVAŞ'IN AÇIKLAMASINDAN 2 GÜN SONRA PRİM BORÇLARI ERTELENDİ

Yavaş'ın bu açıklamasından 2 gün sonra 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, prim borçlarının ertelendiği ilan edildi.

"ÖDEYENE ZİMMET ÇIKACAĞINI ADIN GİBİ BİLİYORDUN"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın algı yarattığını savunarak, "Birincisi hukuken böyle bir ödeme yapamayacağını, ödeyene zimmet çıkacağını adın gibi biliyorsun" ifadesini kullandı.

"İÇİMİZDEN BAZI ŞEREFSİZLERİN HABER VERMESİNDEN BİR GÜN ÖNCE BEYANAT VERİYORSUN"

Açıklamalarına devam eden Gökçek, "İkincisi bizim içimizden bazı şerefsizlerin size Cumhurbaşkanı'nın yeni kararnameyi çıkaracağını haber vermesinden bir gün önce beyanat veriyorsun. Ayıp be" dedi.