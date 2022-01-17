Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim - Haberler
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Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı programda FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına yanıt verdi. 15 Temmuz akşamı televizyona çıkıp milleti sokağa çıkmaya çağıran ilk kişinin kendisi olduğunu iddia eden Gökçek, "Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek yayında ayrıca "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi manada FETÖ'cü var" iddiasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) görevden alınan eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu. Burada FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek, Ankara'da Fethullahçı darbe girişimini önleyen kişi olduğunu savundu.

Gökçek programda, "Eğer Türkiye'de darbe olamadıysa, olamamasında birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek'tir" dedi.

Gökçek'in "Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz. Türkiye'de ilk televizyona çıkan haydi millet sokağa diyen benim" sözleri dikkat çekti.

Gökçek'in sözleri şöyle oldu; "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi manada FETÖ'cü var. Eğer Türkiye'de darbe olmadı, olamadıysa bu konuda birçok insanın emeği vardır. Darbenin önlenmesinde bir numaralı kahraman sayın Cumhurbaşkanımızdır. İki numaralı kahraman ise Melih Gökçek'tir. Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz. Türkiye'de ilk televizyona çıkan haydi millet sokağa diyen benim. Türkiye'de ilk tweeti atıp "FETÖ'cüleri tükürükle boğmaya" diyen benim."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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FETÖ'cülükle suçlanan Melih Gökçek'ten canlı yayına damga vuran 15 Temmuz çıkışı

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