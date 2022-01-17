Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı programda FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına yanıt verdi. 15 Temmuz akşamı televizyona çıkıp milleti sokağa çıkmaya çağıran ilk kişinin kendisi olduğunu iddia eden Gökçek, "Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek yayında ayrıca "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi manada FETÖ'cü var" iddiasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) görevden alınan eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu. Burada FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek, Ankara'da Fethullahçı darbe girişimini önleyen kişi olduğunu savundu.

"BİR NUMARALI KAHRAMAN SAYIN CUMHURBAŞKANI, İKİ NUMARA BENİM"

Gökçek programda, "Eğer Türkiye'de darbe olamadıysa, olamamasında birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek'tir" dedi.

"TÜRKİYE'DE TELEVİZYONA ÇIKIP 'HAYDİ MİLLET SOKAĞA' DİYEN İLK KİŞİ BENİM"

Gökçek'in "Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz. Türkiye'de ilk televizyona çıkan haydi millet sokağa diyen benim" sözleri dikkat çekti.

"BİZ ANKARA'DA DARBEYİ ÖNLEYEN KİŞİYİZ"

Gökçek'in sözleri şöyle oldu; "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi manada FETÖ'cü var. Eğer Türkiye'de darbe olmadı, olamadıysa bu konuda birçok insanın emeği vardır. Darbenin önlenmesinde bir numaralı kahraman sayın Cumhurbaşkanımızdır. İki numaralı kahraman ise Melih Gökçek'tir. Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz. Türkiye'de ilk televizyona çıkan haydi millet sokağa diyen benim. Türkiye'de ilk tweeti atıp "FETÖ'cüleri tükürükle boğmaya" diyen benim."

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