Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında Başkan adayı olmuş ben de desteklememişim

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, "Parsel parsel" polemiği nedeniyle aralarının bozuk olduğu bilinen Bülent Arınç'la ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaştı. Arınç'ın kendisine yönelik husumetinin öğrencilik yıllarından geldiğini belirten Gökçek, "Onun acısı hukuk fakültesinden geliyor. Başkan adayı olmuş ben de desteklememişim" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, aralarının bozuk olduğu eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Haber Global'da Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına konuk olan Gökçek, Arınç'ın kendisine Ankara Üniversitesi'nde okudukları yıllarından beri düşman olduğunu söyledi. "ZAMANINDA BAŞKAN OLMUŞ BEN ONU DESTEKLEMEMİŞİM" Program sunucusu Buket Aydın'ın "Ankara'yı parsel parsel sattınız mı?" sorusunda Gökçek şöyle konuştu: Bülent Arınç benim açıkladığım detaylardan sonra ezildi. Ve sonrası iftiralar attı. Kendi söylediği lafı kendi yedi. Ben hiçbir zaman bedavadan FETÖ'cülere bir arsa tahsis etmedim. Bülent Arınç kendi adına konuşan biri değildir. Bunun acısı Ankara Hukuk Fakültesi'nden geliyor. Ben onu o zamanlar desteklemedim diye.Başkan adayı olmuş ben de desteklememişim. Ben Bülent Arınç'ı ciddiye almıyorum artık."