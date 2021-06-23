Melih Cevdet Anday şiirleri - En güzel kısa 15 Melih Cevdet Anday şiiri

Melih Cevdet Anday, Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile "Garip" akımının öncülüğünü yapan, daha sonra "İkinci Yeni" akımına gönlünü veren oldukça kıymetli bir şair ve yazarımızdır. 28 Kasım 2002 yılında aramızdan ayrılan Anday'ın şiirlerinin yanı sıra çok sayıda kıymetli romanı ve tiyatro oyunları da bulunmaktadır. İşte Melih Cevdet Anday şiirleri - En güzel kısa 15 Melih Cevdet Anday şiiri

Şiirlerinde duygu, düşünceyle gelişir, hatta düşünceyi hazırlar. Düşünce ögesi duygularını hep ayrıntıdan kotarır. "Telgrafhane" ve "Yan Yana" kitaplarındaki şiirlerle bu kez, toplum ve insan değerlerini savunan, kavgacı bir şiire yöneldiği dikkat çekti. Duyguya toplumu da eklediği bu dönem kitaplarından "Yan Yana" sakıncalı bulunup toplatıldı ama beraat etti.

MELİH CEVDET ANDAY ŞİİRLERİ

En güzel kısa 15 Melih Cevdet Anday şiiri

1. Anı

Bir çift güvercin havalansa

Yanık yanık koksa karanfil

Değil bu anılacak şey değil

Apansız geliyor aklıma

Neredeyse gün doğacaktı

Herkes gibi kalkacaktınız

Belki daha uykunuz da vardı

Geceniz geliyor aklıma

Sevdiğim çiçek adları gibi

Sevdiğim sokak adları gibi

Bütün sevdiklerimin adları gibi

Adınız geliyor aklıma

Rahat döşeklerin utanması bundan

Öpüşürken bu dalgınlık bundan

Tel örgünün deliğinde buluşan

Parmaklarınız geliyor aklıma

Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm

Kahramanlıklar okudum tarihte

Çağımıza yakışan vakur, sade

Davranışınız geliyor aklıma

Bir çift güvercin havalansa

Yanık yanık koksa karanfil

Değil unutulur şey değil

Çaresiz geliyor aklıma.

2. Ağulu Mantar

Yağmur bir adım ötemizde

Kabarmış ağulu mantar

Sessizliktir ateşin yanındaki kütük

Suyun ışık değmiş kabuğu

Sen tane tanesin sevgilim

Denizim ben batık aşklarla dolu

3. Telgrafhane

Uyumayacaksın

Memleketinin hali

Seni seslerle uyandıracak

Oturup yazacaksın

Çünkü sen artık o sen değilsin

Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin

Durmadan sesler alacak

Sesler vereceksin

Uyuyamayacaksın

Düzelmeden memleketin hali

Düzelmeden dünyanın hali

Gözüne uyku giremez ki…

Uyumayacaksın

Bir sis çanı gibi gecenin içinde

Ta gün ışıyıncaya kadar

Vakur metin sade

Çalacaksın.

4. Alaturka

Çık benim şair tabiatım, çık orta yere

Fakir güzelinden söyle

Hasret ateşinden çal

Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle.

Hep bilinen şarkılar gibi olsun

Hani, dil-i biçâreden

Sun da içsin yâr elinden

Hani bilinen şarkılardan olsun.

Yeni sözler arama nafile

Derdim yeni olsa anlarım

Gel, hazırından söyle bu akşam

Üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

Sonunda ah çekeriz derinden

Kim anlayacak sahiden olduğunu

Sen söyle yalnız

Zülfündedir baht-ı siyâhım bestesini

Dede'den.

5. Çok Güzel Şey

Yaşamak güzel şey doğrusu

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuşsa bir de

Hele tertemizse gönlün

Hele kar gibiyse alnın

Yani kendinden korkmuyorsan

Kimseden korkmuyorsan dünyada

Dostuna güveniyorsan

İyi günler bekliyorsan hele

İyi günlere inanıyorsan

Üstelik hava da güzelse

Yaşamak güzel şey

Çok güzel şey doğrusu.

6. Her Gece Böyle Değilim

Benim de öyle akşamlarım vardır.

Kapıdan girince anama sarıldığım,

Çocuklara karamela ve çekirdek getirdiğim,

Meyhaneye uğramadan çakır keyif,

Düşmanım yok,

Gündeliğim cebimde,

Küfretmeden

Öyle tasasız döndüğüm akşamlar..

Benim de öyle akşamlarım vardır.

Her gece böyle değilim.

7. Gözlerim Mavi

Gözlerimden çıkıyorsun

Sokağa

Mavi mavi.

8. Olsun Da Gör

Ah günüm yetse görmeye seni

Seni övmeye gücüm yetse

Barış çağı altın çağ

Son ozanı ben olayım bu özlemin

Bu özlem bitse

O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

Seyreyle deli ozanı

Baştan başa sevda, baştan başa tutku

Dili baldan tatlı

9. Yaz Sonu Şiirleri

Dün gece yağmur yağdı kente,

Sonra sabah, güneşte ayıklanmış,

Bir kahvede düşünüyorum,

Sen geleceksin ya, dalgınlık

Kopuverdi bir daldan, sallanarak

Geçen bayrak açmış bir bulut,

Sonra ikindi ve akşam, bakarsın,

Uyurken bir daha o yağmur

10. Yanyana Dalgınlık

Gözlerine bakıyorum

Denizden çıkarılmış bir tabaktaki kuş resmi

Dağınık köy evleri gibi orda burda

Sepetteki sümbül soğanı gibi gölgeli

Yüreğimiz öylesine aşmış ki düşüncemizi

Yarışı başlatan tabanca sesi gibi

Dudaklarımız koşuya çıktıktan sonra

Duyuyoruz söylediklerimizi

11. Yalan

Ben güzel günlerin şairiyim

Saadetten alıyorum ilhamımı

Kızlara çeyizlerinden bahsediyorum

Mahpuslara affı umumiden…

Çocuklara müjdeler veriyorum

Babası cephede kalan çocuklara…

Fakat güç oluyor bu işler

Güç oluyor yalan söylemek…

12. Troya Önünde Atlar

VI. Sevi

Orman sen elimi tutunca başlardı,

Yarılırdı bir incir gibi ortasından.

Koşardık yukarı iki büklüm, soluk soluğa.

Alabalıklarla düşe kalka, çam pürleri

Keserdi hızımız, Elimi Bırakma, Elimi

Bırakma…

13. Sevincin Yarısı

Kuşlar yağmur yağdırır da

Yağmur güneşi vururdu ya

Ben sana gelirdim

Sevincin yarısı ağzımda

Zambağa birikir sabahlar

Ovalar atlara binerdi

Kulesine koşuşunca deniz

Cebimde geceden yıldızlar

Arılarla ballarla kanımda

Yüreğim avuç olurdu da

Sonra çeşme de olurdu ya

Mutsuz dönüşler ayında

Ben sana gelirdim

14. Şaşırtıcı Karşılaşma

Çok eskiden yaşadım bu anı ben

Dersiniz şaşkınlık içinde.

İlk girdiğiniz bir ev, bir merdiven

Birden güneş vuran pencere,

Ve tam sırasında tren düdüğü…

İşte böyle gelmişti siz dünyada

Değilken bir gün öğle üstü

Bu renklerle bu sesler bir araya.

Yaşamak anımsamak mıdır yoksa?

Sanmam, biz de bir sestik belki

Birileri için yıllar önceki

Şaşırtıcı karşılaşmada

15. Sokağa Çıkıyorum

Kimileyin seviyorum. (Sevmek kuşların

Bir an boş bıraktıkları ağaçtır)

Ve yalnızlığın kırmızı yapraklara

Çalan büyüsünü duyuyorum: Ey cesaret

Hep dolu tut bardağımı. Sevgi ve umut

Birdir, yalnızlık ve cesaret bir.

Kaynak: Antoloji.com - Melih Cevdet Anday şiirleri