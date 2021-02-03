Melih Bulu: Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdiği için tedbir alma zorunluluğu doğdu
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Melih Bulu: Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdiği için tedbir alma zorunluluğu doğdu

03.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:49
Melih Bulu: Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdiği için tedbir alma zorunluluğu doğdu

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların hedefinde olan Rektör Melih Bulu, katıldığı Teknofest etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Bulu, öğrencilere yönelik polis müdahalesiyle ilgili olarak da "Başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı. Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum.

"BOĞAZİÇİ'Nİ İLK 100 ÜNİVERSİTE ARASINA SOKMA HEDEFİM VAR"

Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde.

"ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"TEDBİR ALMA ZORUNLULUĞU DOĞDU"

Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, "Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdi. Tedbir alma zorunluluğu doğdu" diye konuştu.

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