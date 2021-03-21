Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, rektörlükten istifa ettiği iddialarını yalanladı. Bulu, sosyal medya hesabından istifa ettiği şeklindeki paylaşıma "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" cevabını verdi.