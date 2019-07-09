Melen çayına düşen şahıs boğuldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.

Olay, Kocaali ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Kartal isimli bir kişi çaya düştü. Durumu gören vatandaşlar AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri 5 personel, 2 araç ile 1 bot ile çaya düşen şahsı aramaya başladı. Şeker hastası olduğu ve akli dengesininin yerinde olmadığı iddia edilen şahın cesedi ekiplerce bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA