İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'nda kuraklık alarmı

Düzce'de doğan ve Karadeniz'e dökülen, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı kuralık alarmı veriyor. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Hasanlar Barajı'nın yüzde 80'inin tamamen kuruduğunu, Melen Çayı'nda da tamamen kurumalar olduğunu vurguladı.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Düzce'de ve Türkiye' bir kuraklığın olduğunu vurguladı ve "Biz Hasanlar Barajı ve Melen Çayı'nda yaptığımız incelemeler neticesinde Hasanlar Barajı'nın yüzde 80'ninin tamamen kuruduğunu, Melen Çayı'nda da tamamen kurumalar var. Hiçbir şekilde su yok. Çok büyük bir kuralıkla karşı karşıyayız. Ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Düzce'de böyle bir kuraklık görmedim" dedi.

"BU SENE 1 GRAM YAĞMUR DÜŞMEDİ"

Öztürk bir an önce önlem alınması gerektiğini belirtirken, "Her sene bu dönemlerde kar ve günlerce yağmur yağardı. Fakat bu sene 1 gram yağmur düşmedi. Yüzde 60-65 oranında kuralıkla karşı karşıyayız. HES projelerini de kapsayan bir önlemler zinciri alınması lazım" dedi.

"HES PROJELERİNDEN KAYNAKLI"

Elektrik üretimi olsun diye Düzce merkeze ve köylere su verilemediğini aktaran Öztürk, "Bu HES projelerinin durdurulması lazım. Barajlarda su kalmadı. Hasanlar Barajı'nda suyun bitmesi tamamen HES projelerinden kaynaklı ve durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ