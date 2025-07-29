Melek Mosso'nun sağlık durumu nasıl? - SON DAKİKA

Ünlü sanatçı Melek Mosso'nun yaşadığı talihsiz kaza, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Peki, Melek Mosso'nun başına ne geldi, gerçekten bir kaza mı geçirdi? Melek Mosso'nun sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen olayın tüm ayrıntıları…

MELEK MOSSO'YA NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sevilen sanatçı Melek Mosso, tatil için bulunduğu Kıbrıs'ta talihsiz bir kaza geçirdi. Bahçede temizlik yaptığı sırada terliğinin kayması sonucu kafa üstü yere düşen Mosso, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında"Lütfen dua edin" ifadelerini kullanan şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Melek Mosso, yaptığı açıklamada son üç gündür üst üste olumsuzluklar yaşadığını belirterek destek ve dua çağrısında bulundu.

Melek Mosso'nun sağlık durumu nasıl

Ünlü şarkıcının paylaşımının ardından hayranları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları iletirken, Mosso yeni bir paylaşımda daha bulundu. Hayranlarına teşekkürlerini dile getiren Melek Mosso, paylaşımı sırasında "Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, canım sıkılır, hemen ah vah etmem. Aman dikkat edin, görünmez kazalar var. Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım. Kendinize çok iyi bakın, hem kötü gözlerden hem de hasetten korunmayı ihmal etmeyin. Mesaj atan herkese tekrar çok teşekkür ederim, çok incesiniz." ifadelerini kullandı.