Melek Mosso - Kızgınım sözleri | Kızgınım şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Melek Mosso'nun yeni şarkısı Kızgınım, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Şarkının klibi gibi sözleri de oldukça beğeni topladı. Peki Melek Mosso - Kızgınım şarkı sözleri nelerdir? Kızgınım şarkı sözü nedir? Detaylar haberimizde...
Melek Mosso - Kızgınım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkı sözleri kime ait, müzik kime ait vb. şarkı hakkında bilgiler de haberimizde yer alıyor.
MELEK MOSSO - KIZGINIM ŞARKI SÖZLERİ
Yoksun artık, çok mu korkuttum?
Şarkılar yarım, kokunu unuttum.
Benim yolum dar ve yokuşlu
Çok üzdüysem bu benim suçum mu?
---
Kırıp atsaydım kalbini bir köşeye.
Sormazdın belki bu öfke niye
---
Kızgınım çünkü sana inandım.
Peşimden koştun ya seveceksin sandım.
Sen bilmezsin ama,
Bir yangından kurtardım kendimi.
Sende yakma lütfen beni.
---
Kızgınım çünkü sana inandım.
Peşimden koştun ya seveceksin sandım.
Sen bilmezsin ama,
Bir yangından kurtardım kendimi.
Sende yakma lütfen beni.
---
Neler duydum karardı kalbim.
Yeniden sevmeye yok mecalim.
Hani yanımdaydın ? Şimdi uzaktasın.
Geçmişi suçlamaya pek de meraklısın.
---
Bağırsaydım kızsaydım yüzüne,
Sormazdın belki bu öfke niye.
---
Kızgınım çünkü sana inandım.
Peşimden koştun ya seveceksin sandım.
Sen bilmezsin ama,
Bir yangından kurtardım kendimi.
Sende yakma lütfen beni.
---
Kızgınım çünkü sana inandım.
Peşimden koştun ya seveceksin sandım.
Sen bilmezsin ama,
Bir yangından kurtardım kendimi.
Sende yakma lütfen beni.
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklenmişti. Kısa sürede 200 bin izlenme ve 8 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri de oldukça beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler ise aşağıdaki gibidir:
Söz&Müzik - Melek Mosso
Yönetmen - Selin Özdemir
Yapım tasarım - Buğra Avcı
Dop - Emrah Karakurum
Yardımcı yönetmen - Kıvanç Gündoğan
Oyuncu koçu (Melek Mosso) - Pınar Göktaş
Focus puller - Burhan Arslan
2. kamera asistanı - Emrecan Abanus
D.I.T. - Doğukan Deliduman
Steadicam - Mertkan Kaya
Prodüksiyon Amiri - Burak Öztemiz
Prodüksiyon asistanı - Kadir Özdemir
Işık şefi - Bülent Yenidünya
Best boy - Arif Bilbay
Ses operatörü - Ömer Yıldırım
Grip - Set S.O.S.
Catering - Eminol
Backstage - Özgür Çetimen
Styling - Bedirhan
Saç - Diyar Şeker
Makyaj -Birce Selçik/ Eda Oruç
Mekan - Atıf Moda
Editör - Çisem Baydar
Color - The Post Brothers
Vfx - Fatih Çilingir
Ses - Koray Taşan
Kapak Tasarımı - Tuncay ÖZGÜR