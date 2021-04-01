Melek Mosso - Kızgınım sözleri | Kızgınım şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Melek Mosso'nun yeni şarkısı Kızgınım, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Şarkının klibi gibi sözleri de oldukça beğeni topladı. Peki Melek Mosso - Kızgınım şarkı sözleri nelerdir? Kızgınım şarkı sözü nedir? Detaylar haberimizde...

Melek Mosso - Kızgınım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkı sözleri kime ait, müzik kime ait vb. şarkı hakkında bilgiler de haberimizde yer alıyor.

MELEK MOSSO - KIZGINIM ŞARKI SÖZLERİ

Yoksun artık, çok mu korkuttum?

Şarkılar yarım, kokunu unuttum.

Benim yolum dar ve yokuşlu

Çok üzdüysem bu benim suçum mu?

---

Kırıp atsaydım kalbini bir köşeye.

Sormazdın belki bu öfke niye

---

Kızgınım çünkü sana inandım.

Peşimden koştun ya seveceksin sandım.

Sen bilmezsin ama,

Bir yangından kurtardım kendimi.

Sende yakma lütfen beni.

---

Kızgınım çünkü sana inandım.

Peşimden koştun ya seveceksin sandım.

Sen bilmezsin ama,

Bir yangından kurtardım kendimi.

Sende yakma lütfen beni.

---

Neler duydum karardı kalbim.

Yeniden sevmeye yok mecalim.

Hani yanımdaydın ? Şimdi uzaktasın.

Geçmişi suçlamaya pek de meraklısın.

---

Bağırsaydım kızsaydım yüzüne,

Sormazdın belki bu öfke niye.

---

Kızgınım çünkü sana inandım.

Peşimden koştun ya seveceksin sandım.

Sen bilmezsin ama,

Bir yangından kurtardım kendimi.

Sende yakma lütfen beni.

---

Kızgınım çünkü sana inandım.

Peşimden koştun ya seveceksin sandım.

Sen bilmezsin ama,

Bir yangından kurtardım kendimi.

Sende yakma lütfen beni.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklenmişti. Kısa sürede 200 bin izlenme ve 8 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri de oldukça beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Söz&Müzik - Melek Mosso

Yönetmen - Selin Özdemir

Yapım tasarım - Buğra Avcı

Dop - Emrah Karakurum

Yardımcı yönetmen - Kıvanç Gündoğan

Oyuncu koçu (Melek Mosso) - Pınar Göktaş

Focus puller - Burhan Arslan

2. kamera asistanı - Emrecan Abanus

D.I.T. - Doğukan Deliduman

Steadicam - Mertkan Kaya

Prodüksiyon Amiri - Burak Öztemiz

Prodüksiyon asistanı - Kadir Özdemir

Işık şefi - Bülent Yenidünya

Best boy - Arif Bilbay

Ses operatörü - Ömer Yıldırım

Grip - Set S.O.S.

Catering - Eminol

Backstage - Özgür Çetimen

Styling - Bedirhan

Saç - Diyar Şeker

Makyaj -Birce Selçik/ Eda Oruç

Mekan - Atıf Moda

Editör - Çisem Baydar

Color - The Post Brothers

Vfx - Fatih Çilingir

Ses - Koray Taşan

Kapak Tasarımı - Tuncay ÖZGÜR