28.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:14

Melek Baykal ve eşi Warner Striening, boşanma kararı aldı. 38 yıllık evliliğini noktalamaya karar veren Baykal'ın kararı magazin gündemini sarsarken vatandaşlar Melek Baykal kimdir? Melek Baykal hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırdı. İşte Melek Baykal'ın merak edilenleri…

MELEK BAYKAL KİMDİR?

Melek Baykal Doğum Tarihi: 7 Ağustos 1954

Melek Baykal Kaç Yaşında: 65 yaşında

Melek Baykal Nereli: İstanbul

Melek Baykal Boy: 1,77 m

Melek Baykal Ebeveynler: Şükran Baykal

Melek Baykal Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

Melek Baykal Eş: Warner Striening (e. 1982), Zafer Ergin (e. 1975–1979)

Ferhunde Hanımlar dizisindeki "Nermin", Hayat Bağları dizisindeki "Nurhayat" ve Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolleriyle tanınır. Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar ile tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşmiştir.

İstanbul doğumlu olan ve henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Cennet Mahallesi'ndeki performansıyla beğeni topladı. Daha çok televizyon dizilerinde rol almıştır. Melek Baykal'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Kaçma Birader adlı film olmuştur. 2012 yılının başından itibaren Star TV'de kendi adını taşıyan kadın programını sunmaktaydı.

MELEK BAYKAL ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Şen Makas: Paul Portner - Tiyatrokare - 2018

• Ahududu: Joseph Kesselring - Tiyatrokare - 2016

• Sokrates'in Son Gecesi: Stefan Tsanev - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008

• Romantika: Resul Ertaş\Yaşar Arak - TİM - 2005

• Kral Lear: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

• Bu Bir Rüyadır: Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

• Yolun Sonu: Eva Frchi - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

• Kız Doğdu: Tülin Tınaz Tankut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

• Düşler Yolu: Tennessee Williamsss - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

• Gül Satardı Melek Hanım: Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

• Troyalı Kadınlar: Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

• Sinan: Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

• İlkbahar'da İlkbaharı Yaşamak: Alejandro Casona - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

• Huzur Çıkmazı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

• Yerma: Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

• Bernarda Alba'nın Evi: Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

• Bağdat Hatun: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

• Bir Ölünün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

• İzin Günü: Otto Fischer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

• Çıkmaz: Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

• Türkmen Düğünü: Ali Yürük - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

• Yunus Emre (oyun): Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

• Tilki ile Üzüm: Guilherme Figueiredo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

• Küçük Kolombus: JAcop Lorey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

• İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973- 1993